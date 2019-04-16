"Мерзавец и гондон": оправдание Березовца за пост про Нотр-Дам и Зеленского не устроило украинцев

16 апреля 2019, 10:53

Скандальный пост телеведущий все-таки удалил.

Собор Парижской Богоматери после пожара
Оправдание Березовца за пост про Нотр-Дам и Зеленского не устроило украинцев / Reuters

Телеведущий телеканала Прямой, политтехнолог и сторонник действующего президента Тарас Березовец, который вчера отметился скандальной шуткой про пожар в Соборе Парижской Богоматери и визит в Париж кандидата в президенты Владимира Зеленского, сегодня свой пост все-таки удалил и даже попытался принести свои извинения за него – в весьма своеобразной манере.

Напомним, по поводу неудачной шутки Березовца накануне высказала возмущение даже посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Было немало негативных отзывов о юморе журналиста и под самим постом от украинских комментаторов.

Читайте такжеСгоревший Нотр-Дам де Пари: что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара16 апреля Березовец удалил запись в Twitter, а у себя в Facebook написал, что его шутка "была за гранью" – но она не хуже, чем карикатуры французского издательства Charlie Hebdo, и "чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала?"

"Что до Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры, и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", – написал в свое оправдание Березовец.

Впрочем, пользователи что Twitter, что Facebook не удовлетворились таким оправданием.

"Он ссылается на Шарли. Когда это шарли удаляла свои карикатуры?" – поинтересовался Вадим Пипикин.

‏"Какие объяснения? Как мерзавец и гондон может обосновать, что он не мерзавец и гондон? Тебе посол уже все объяснила, но и тут шоколадное падло пытается выкрутиться. Нормальный мужчина просто извинился бы. Но ты ж не такой, правда? Стой на своем, как Чуркин в ООН", – написал AlexeyShipov.

""Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала." Тарас, ты идиот?" – задался вопросом -said-

"На извинение за неуместный пост не похоже. Да и сожаления особого не слышно. Одни оправдания. Тот случай, когда пара строк ложится жирным пятном на репутацию..." – констатировал Andrii Niukin.

Читайте такжеПожар в Нотр-Дам де Пари: огонь потушен, что известно о пострадавших и разрушениях"Зачем тогда удалять свой пост, если считаешь, что прав? Согласен, что у юмора не должно быть рамок на законодательном уровне и нельзя преследовать людей за шутки. В мире много комиков, сатириков, которые десятилетиями выступают перед аудиторией в небольшой бар, ибо знают, что их юмор воспринимается не однозначно. Раз уж решили жестко шутить перед всеми, умейте держать удар и не обвинять простых людей в том, что они не оценили вашу шутку. Привыкайте, это распространенная практика для комика со "специфическим" чувством юмора, получать критику и извиняться. Хотя удаление того поста и этот пост не похож ни на извинение, ни на восприятие критики", – отметил Дмитрий Малюченко.

"Во всем мире ваш пост обсуждают, и отнюдь не хихикают и не умиляются. Целенаправленно или нет, вы просто подставили Украину. В самый нужный момент дорого нам будет стоить ваша попытка искромётно юморить. Вы – не Charlie Hebdo, а Украина не Франция, чтобы позволять себе подобное", – написала Julia Astion.

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соцсети Париж Собор Парижской Богоматери Владимир Зеленский Нотр-Дам де Пари Тарас Березовец
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