В захваченном Луганске открыли пункт приема документов для ж получения паспортов РФ

6 мая 2019, 14:15

Ситуация с выдачей российских паспортов на оккупированных территориях запутывается все сильнее.

Паспорта
Российские паспорта / РБК

Во временно оккупированном боевиками Луганске с понедельника, 6 мая, начал работать пункт приема документов, необходимых для получения российских паспортов.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заместителя "главы МВД ЛНР" Михаил Параскеев.

"С сегодняшнего дня, 6 мая, в центральном аппарате управления миграционной службы министерства внутренних дел "Луганской народной республики" открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство", − сказал он.

Читайте такжеУкраина получит списки граждан, которым выдадут российские паспорта - ГрымчакПараскеев также отметил, что специалисты "миграционной службы" также ведут консультации для граждан, которые не имеют необходимого для выдачи российского паспорта пакета документов. На такие консультации по состоянию на 09:00 6 мая записались около 400 человек.

Далее все собранные документы планируется централизованно отправлять в российский город Новошахтинск, где решение по ним будет приниматься в течение последующих трех месяцев.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями временно оккупированных боевиками районов Донбасса. Вскорости, однако, стало известно, что  на территориях, контролируемых террористами "ДНР", всех, кто желает стать гражданами РФ, в обязательном порядке заставляют получать "военные билеты". 

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боевики ЛНР Луганск Владимир Путин российские паспорта
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