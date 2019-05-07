Еврокомиссар Хан и Зеленский во время встречи поговорили о коррупции

7 мая 2019, 17:31

Европейский чиновник подчеркнул, что новый глава государства получил значительный кредит доверия от своих избирателей.

Зеленский пообещал Хану полностью побороть коррупцию / Фото: Johannes Hahn/Twitter

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров Йоханнес Хан по приезду в Киев встретился с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией", - написал он в Twitter.

Хан высказал поддержку новому главе государства, а также всем эффективным реформам, которые он намерен реализовать.

"Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти — президент, правительство и Верховная Рада — должны теперь действовать более ответственно", — отметил Хан.

Еврочиновник добавил, что парламентские выборы не должны замедлить ход реформ в Украине, чтобы не позволить упустить драгоценное время.

В пресс-службе Зеленского заявили, что новоизбранный глава государства озвучил еврокомиссару свои намерения не просто о борьбе с коррупцией, а о победе над ней.

"Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Новоизбранный президент пообещал европейскому чиновнику вернуть в украинское законодательное поле статью о незаконном обогащении.

Как ранее сообщалось, Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины, в рамках которой предложил поспособствовать развитию диалога с жителями оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, ранее Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. И в этот же день провел встречу с митрополитом Филаретом.

Также Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

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Владимир Зеленский Хан
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