От порнозвезд до киногероев: в Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк

9 мая 2019, 12:45

Активисты держат в руках стилизованные портреты киногероев.

  • Бессмерный полк потроллили портретом порнозвезды Саши Грей facebook.com/romabra
  • В Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк facebook.com/sasko.laps
  • В Запорожье потроллили пророссийский Бессмертный полк 061.ua
  • В Запорожье потроллили пророссийский Бессмертный полк 061.ua
  • В Запорожье потроллили пророссийский Бессмертный полк 061.ua
  • В Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк Громадське
  • В Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк Укринформ
  • В Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк Укринформ

В четверг, 9 мая, в Киеве на площади Славы проходит акция общественного объединения Демократична сокира, организованная с целью противодействия пророссийской акции Никто не забыт, ничто не забыто (аналог Бессмертного полка).

Активисты держат в руках стилизованные портреты киногероев с подписями "Освободитель вселенной".

Они отмечают, что участники акции Никто не забыт, ничто не забыто, которые колонной идут в парк Вечной Славы, не имеют никакого отношения к событиям Второй мировой, и сетуют, что полиция их не пропускает присоединиться к колонне, которая в это время уже заходит на территорию парка Вечной Славы.

Опубліковано Демократична Сокира Четвер, 9 травня 2019 р.

Как передает УНИАН, участников акции охраняют несколько десятков полицейских.

Кроме того, в Запорожье прошла акция Бессмертный Грут.

"Я уверен, организаторы Полка Победы проводят акцию за деньги РФ. Бессмертный Грут - это не силовое противостояние, а попытка высмеять, обесценить российскую пропаганду", - рассказал один из организаторов ироничной акции Александр Лебедь.

В руках вместо плакатов с портретами родных-ветеранов войны (как участники Полка Победы) в руках держали плакаты с героями MARVEL и ироничными подписями. На акцию собралось около полусотни людей, передает 061.ua.

Напомним, в центре Киева произошли стычки на акции по случаю 9 мая.

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Киев Запорожье бессмертный полк
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