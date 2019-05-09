От порнозвезд до киногероев: в Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк

В четверг, 9 мая, в Киеве на площади Славы проходит акция общественного объединения Демократична сокира, организованная с целью противодействия пророссийской акции Никто не забыт, ничто не забыто (аналог Бессмертного полка).

Активисты держат в руках стилизованные портреты киногероев с подписями "Освободитель вселенной".

Они отмечают, что участники акции Никто не забыт, ничто не забыто, которые колонной идут в парк Вечной Славы, не имеют никакого отношения к событиям Второй мировой, и сетуют, что полиция их не пропускает присоединиться к колонне, которая в это время уже заходит на территорию парка Вечной Славы.

Опубліковано Демократична Сокира Четвер, 9 травня 2019 р.

Как передает УНИАН, участников акции охраняют несколько десятков полицейских.

Кроме того, в Запорожье прошла акция Бессмертный Грут.

"Я уверен, организаторы Полка Победы проводят акцию за деньги РФ. Бессмертный Грут - это не силовое противостояние, а попытка высмеять, обесценить российскую пропаганду", - рассказал один из организаторов ироничной акции Александр Лебедь.

В руках вместо плакатов с портретами родных-ветеранов войны (как участники Полка Победы) в руках держали плакаты с героями MARVEL и ироничными подписями. На акцию собралось около полусотни людей, передает 061.ua.

Напомним, в центре Киева произошли стычки на акции по случаю 9 мая.