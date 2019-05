Главные новости 17 мая: предпосылки для роспуска Рады, новые финалисты Евровидения 2019 и смерч в Украине

Названы самые главные новости Украины и мира за сегодня / УНИАН

В пятницу, 17 мая, появились новости из разных сфер, в частности, политики, культуры и науки: советник новоизбранного президента Владимира Зеленского назвал предпосылки для роспуска Верховной Рады, стали известны имена еще десятерых конкурсантов, которые попали в гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2019, в Украине засняли смерч, а синоптик Наталья Диденко объяснила, почему он мог образоваться.

Главред собрал главные новости за сегодня.

Предпосылки для роспуска Верховной Рады

Советник Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что предпосылки для роспуска парламента очень четкие и прописаны в законе. По его словам, одной из предпосылок для роспуска парламента является отсутствие коалиции.

Также эксперта возмутила инициатива нардепов проголосовать за законопроект О президенте, которым "планировали убрать практически все полномочия и превратить президента страны в номинальную фигуру".

Евровидение 2019: определились еще 10 участников финала

В израильском Тель-Авиве прошел второй полуфинал Евровидения 2019, из 18 участников в финал попали представители 10 стран:

1. Северная Македония: Tamara Todevska — Proud;

2. Нидерланды: Дункан Лоуренс — Arcade;

3. Албания: Jonida Maliqi — Ktheju tokës;

4. Швеция: Джон Лундвик — Too Late For Love;

5. Россия: Сергей Лазарев — Scream;

6. Азербайджан: Chingiz — Truth;

7. Дания: Leonora — Love Is Forever;

8. Норвегия: KEiiNO — Spirit In The Sky;

9. Швейцария: Лука Ханни — She Got Me;

10. Мальта: Michela — Chameleon.

Смерч в Украине

В Сети появилось видео, на котором запечатлен смерч в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

Торнадо в Пилиповичах сьогодні Опубликовано Natalia Nata Четверг, 16 мая 2019 г.

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что в нашей стране были погодные условия, благоприятные для образования смерчей — несколько дней были значительные температурные контрасты, длительное время шел дождь, и воздух насытился влагой.