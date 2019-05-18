"Обращения к Зеленскому": журналист рассказал, как Украине Кремль пытается "втюхать" "Л/ДНР"

Боевик ДНР / Reuters

На захваченной части Донецкой и Луганской областей (самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"), придумали новый "цирк" — записывать якобы массовые обращения народа к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и просить автономию в составе Украины.

В "Л/ДНР" активно "нагибают" бюджетников и студентов, заставляя их зачитывать текст, написанный кремлевскими пиарщиками, и проситься назад под контроль Киева, написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

По его мнению, в Кремле не перестают пытаться "втюхать" украинскому государству оккупированные территории под видом "автономных республик".

"Республики" больше не хотят независимости. Теперь им приказано хотеть "языковую и экономическую автономию" в составе Украины. Разумеется, никакого отношения к реальной воле жителей Донбасса сие действо не имеет", — утверждает Казанский.

Журналист добавил, что это только "спектакль, в котором будут принимать участие те же актеры, которых несколько лет назад так же заставляли выходить на митинги с плакатами "Не хотим работать на Украину".

/ facebook.com/den.kazansky

/ facebook.com/den.kazansky

Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 глава России Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.