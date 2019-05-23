Главные новости 23 мая: опубликован указ о выборах Рады, РФ "потеряла" украинских заложников, Потап женится на Каменских

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 23 мая.
В Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении даты внеочередных выборов в парламент, Россия не подтвердила установление 80 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", а в украинском шоу-бизнесе состоится свадьба года.
Предлагаем Вашему вниманию главные новости Украины и мира за 23 мая.
Опубликован указ Владимира Зеленского о досрочных выборах в Верховную Раду
В четверг, 23 мая, в правительственном издании Урядовый курьер опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.
Согласно процедуре, после публикации документа в официальной печати он вступил в силу.
Отметим, что Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.
Россия не подтвердила установление 80 украинских заложников
Россия подтвердила установление 27 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", который Украина передала РФ, заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.
Он подчеркнул, что это может быть связано только с одним: большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны.
Звездная свадьба: Потап женится на Насте Каменских
Главная новость шоу-бизнеса: Потап и Каменских сегодня справят свадьбу.
Отметим, что слухи о свадьбе Потапа и Насти Каменских циркулировали уже около шести лет. Несколько лет назад Алексей развелся с Ириной Горовой, бизнесвумен и продюсером.
Отметим, что бывшая жена украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, рассказала о знакомстве, семейной жизни, разводе и совместной работе после него.