Главные новости 23 мая: опубликован указ о выборах Рады, РФ "потеряла" украинских заложников, Потап женится на Каменских

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В Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении даты внеочередных выборов в парламент, Россия не подтвердила установление 80 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", а в украинском шоу-бизнесе состоится свадьба года.

Предлагаем Вашему вниманию главные новости Украины и мира за 23 мая.

Опубликован указ Владимира Зеленского о досрочных выборах в Верховную Раду

В четверг, 23 мая, в правительственном издании Урядовый курьер опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Согласно процедуре, после публикации документа в официальной печати он вступил в силу.

Отметим, что Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

/ ukurier.gov.ua

Россия не подтвердила установление 80 украинских заложников

Россия подтвердила установление 27 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", который Украина передала РФ, заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

Он подчеркнул, что это может быть связано только с одним: большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны.

Звездная свадьба: Потап женится на Насте Каменских

Главная новость шоу-бизнеса: Потап и Каменских сегодня справят свадьбу.

Отметим, что слухи о свадьбе Потапа и Насти Каменских циркулировали уже около шести лет. Несколько лет назад Алексей развелся с Ириной Горовой, бизнесвумен и продюсером.

Отметим, что бывшая жена украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, рассказала о знакомстве, семейной жизни, разводе и совместной работе после него.