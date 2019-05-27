Главные новости 26 мая: у Слуги народа появился глава, итоги выборов в Европарламент и обвинение Максаковой

Объявлены итоги выборов в ЕП / pixabay.com

В понедельник, 27 мая, стали известны результаты выборов в Европарламент.

Также Владимир Гройсман решил сотрудничать с Владимиром Зеленским.

Кроме того, вдова Дениса Вороненкова обвинила украинских следователей в прессинге.

Также стало известно, кто поведет партию Слуга народа на выборы в Раду.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 27 мая.

Глава Слуги народа

Участники партии президента Владимира Зеленского Слуга народа выбрали партийного главу. Как и прогнозировалось, им стал Дмитрий Разумков, рассказала на пресс-конференции пресс-секретарь.

Гройсман остыл

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман только 21 мая требовал от президента Владимира Зеленского незамедлительно внести кандидатуру нового главы правительства и членов Кабмина, как вдруг остыл, и уже считает, что до момента проведения досрочных выборов он вместе с командой президента может предпринять важные шаги в политике.

Выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент выиграла одна из крупнейших партий Европы - Европейская народная партия - в новом парламенте ее будут представлять ​​178 депутатов (группа потеряла 39 мандатов). Отметим, что всего в Европарламенте 751 место. Уже сегодня лидеры партий-победителей выборов начнут формировать новое большинство.

Признание вдовы Вороненкова

Спустя два года после дерзкого убийства в центре Киева экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, его жена Мария Максакова сделала неожиданное публичное признание. Она уточнила, что украинские следователи просто убедили ее в том, что за убийством Вороненкова стоит именно ее первый муж Тюрин.