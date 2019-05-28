I уровень опасности: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

28 мая 2019, 09:08

Ухудшает ситуацию сильный ветер.

ветер, шторм, предупреждение
Какой будет погода в Украине / dp.dsns.gov.ua

Погода в Украине 28 мая резко ухудшится.

Штормовое предупреждение объявлено в западных регионах и в Киеве. Здесь пройдут грозы, местами с градом. На Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди.

Ухудшает ситуацию сильный ветер: днем на Правобережье будут порывы до 15-20 м/с (это I уровень опасности – желтый). На остальной территории Украины сегодня днем порывы ветра достигнут 15-18 м/с (это также I уровень опасности, желтый), сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 28 мая

Погода: Киев

Погода в Киеве 28 мая также преподнесет горожанам ряд неприятных сюрпризов.

КГГА объявила штормовое предупреждение на 28 мая. Жителей города просят быть осторожными, а также:

  • плотно закрыть все окна домов, убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • при сильном ветре укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Ранее в Украинским гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 29 мая, в Киеве будет сухая погода, максимальная температура днем составит +28 градусов. В столице в последние дни мая — в четверг и пятницу, 30-31 мая — немного похолодает, ожидается дождь с грозой.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 30-31 мая погода в Украине изменится: снова вернутся дожди. К концу этой недели похолодание придет на запад страны, а уже со следующего понедельника распространится на большинство областей.

Перед этим синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета. В середине июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание.

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