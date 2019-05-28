Главные новости 28 мая: новый статус Керченского пролива и реальная причина бунта осужденных в Одессе

28 мая 2019, 09:22

Украинский МИД будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива.

Керченский пролив
Керченский пролив получит новый статус / beztabu.net

Во вторник, 28 мая, стало известно, что Украинский МИД будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива, что позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации.

Также в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе.

И Владимир Гройсман поведет на выборы часть Кабмина.

Добавим, что 28 мая именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

Керченский пролив

Украинский МИД будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива, что позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - сказала Зеркаль.

Бунт осужденных в Одессе

27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

Спровоцировали бунт, по мнению ГБР, зверские условия содержания осужденных и неважное качество продуктов питания. Об этом администрацию колонии регулярно уведомляли, но в ответ была нулевая реакция и заключенные не увидели никаких попыток хотя-бы что-то изменить.

Гройсман и выборы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отставку которого Рада рассмотрит на своем заседании 30 мая, намерен участвовать в досрочных парламентских выборах. Съезд его партии под названием Украинская стратегия состоится через неделю.  

"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд... Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - заявил в эфире программы шоу Свобода слова министр кабинета министров Украины Александр Саенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
колония бунт досрочные выборы Керченский пролив ГБР захват моряков Александр Саенко Владимир Гройсман Елена Зеркаль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:36
В Верховном суде оспаривают назначение Богдана главой АП
10:31
Финский журналист съел газету, в которой раскритиковал свою сборную
10:22
Тратил больше, чем зарабатывал: Омеляну объявили обвинительный акт
09:55
НАТО без США станет пушечным мясом для России - исследование
09:53
В Украине рухнул курс доллара
09:49
Андрей Данилко рассказал, во сколько обошлась свадьба Потапа и Насти: пара не скупилась
09:22
Главные новости 28 мая: новый статус Керченского пролива и реальная причина бунта осужденных в Одессе
09:18
Новая серия Brexit обещает кучу сюрпризов мнение
09:08
Первый уровень опасности: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
08:55
Сибирский искусственный интеллект умозаключил, что у Игры престолов неправильный финал
08:29
Политолог рассказал, кто займет кресло Гройсмана после его увольнения
08:23
Как США при помощи Украины водят Путина за нос мнение
08:13
Чтобы Россия не спекулировала: Украина инициирует изменение статуса Керченского пролива
07:48
"Каша с червями": в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе
07:27
Гройсман поведет на выборы часть Кабмина
07:17
Есть ли жизнь после Гройсмана: какие шансы на отставку премьера и что это значит
07:04
Какое влияние могут иметь на Зеленского олигархи мнение
06:53
Когда не начинать новые дела: астролог назвала дни и часы
06:46
В Украине решили внедрить новые медицинские профессии
06:27
"Эта фигура!": жена Позитива из Время и Стекло восхитила сеть аппетитными формами в бикини
05:39
"Либо некачественно освятили, либо Господь гневается": в российскую космическую ракету после старта ударила молния Видео
05:10
"Без сумасшествия Омеляна": украинский эксперт оценил убытки от ухудшения отношений с РФ Видео
04:51
Кусок планеты Нибиру упал в Австралии Видео
04:24
"Супер сиськи": звезда сериала Школа удивила сеть смелым фото в нижнем белье Видео
03:40
Все дело в контрасте: названа привычка, на корню убивающая зрение
03:11
Лето не наступит: пришельцы нападут на Землю и уничтожат все живое
02:45
Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в допинге
02:26
"Ежедневный, мать его, труд!": Маша Ефросинина дала жизненные советы женщинам
01:51
Искусственный интеллект оживил Мону Лизу: опубликовано видео Видео
01:41
Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку бомбардиров
01:28
Экс-замглавы разведки Семочко требует от Зеленского восстановления в должности
01:10
Диетолог развеяла миф о появлении целлюлита
00:45
Получили самовары: украинские певцы засветились на премии в России
00:34
В России отменили роуминг
00:13
В Киеве в конце мая испортится погода — синоптики
27 мая, понедельник
23:43
Известный российский комик угодил в базу Миротворца из-за Крыма
23:20
"Вернусь к людям": Луценко рассказал об отставке и будущем в политике
22:57
Украина выдвинула России требование по захваченным морякам и кораблям
22:25
Вакарчук представил членов своей партии Голос
21:56
Главные новости 27 мая: бунт в одесской колонии и решение Верховного суда насчет иска к Зеленскому Фото Видео
21:47
"Заеб*ли пи*деть и пи*дить": журналист Дубинский идет в депутаты для исключения прохождения Кононенко в Раду
21:20
"Грозы, град, сильный ветер": ряду областей Украины и Киеву "светят" погодные неприятности
20:50
Бунт в одесской колонии: в полиции уточнили количество пострадавших Фото Видео
20:45
400 метров от врага: Зеленский впервые посетил передовую на Донбассе Фото
20:12
Проверка от НАЗК: у нардепа Гаврилюка появилась машина, у его жены – квартира
20:10
Роспуск Рады: Верховный суд принял решение насчет иска к Зеленскому
19:34
Сергей Стаховский вылетел с Ролан Гаррос
19:22
У Зеленского обнародовали логотип партии Слуга народа Видео
19:01
Фабри Гонсалес покинул Карпаты
18:55
"Предаст Украину – потеряет жизнь": Ярош пригрозил Зеленскому
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять