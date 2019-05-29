Главные новости 29 мая: обратный путь Саакашвили, условия Макрона и российские паспорта в ОРДЛО

Саакашвили возвращается в Украину / УНИАН

Сегодня, 29 мая, экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михеил Саакашвили вернется в Украину после двухгодичного изгнания из страны однокурсником Петром Порошенко.

Также у Владимира Зеленского рассказали, почему пока не будут увольнять Юрия Луценко.

Президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за Владимиром Путиным, назвал свои условия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.

Кроме того, российские паспорта для жителей ОРДЛО заблокируют в США.

Отметим, что сегодня, 29 мая, Международный день миротворцев ООН и Всемирный день здорового пищеварения.

Именины 29 мая празднуют: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.

Обратный путь Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михеил Саакашвили сегодня вернется в Украину после двухгодичного изгнания из страны однокурсником Петром Порошенко.

"В 17:15 Михаил Саакашвили прилетит в Борисполь из Варшавы", — сообщила помощница Саакашвили Дарья Чиж на странице в Facebook.

Сразу после того, как Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, он назвал поступок главы государства "смелым ходом" и отметил, что любит Украину, и она давно стала для него вторым домом.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО

Российские паспорта, которые с 24 апреля по упрощенной процедуре разрешил получать жителям неподконтрольных украинской власти районов Донбасса президент РФ Владимир Путин, не будут признавать в Соединенных штатах Америки, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Нормандская встреча

Президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за Владимиром Путиным, назвал свои условия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки, и уточнил, что в ближайшее время вряд ли стоит надеяться на прорыв по урегулированию кризиса на Донбассе.

Отставка Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который 27 мая заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, пока останется в своем кресле. В команде президента Владимира Зеленского решили пока не трогать ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.