"Показать ощутимый результат": Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытнико

Владимир Зеленский, Артем Сытник, Назар Холодницкий / пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел в здании Администрации на улице Банковая в Киеве с главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Глава страны заявил, что гарантирует независимость антикоррупционных органов и обратился к их руководителям до осени 2019-го "показать ощутимый результат".

"Украинцы требуют неотвратимости наказания для коррупционеров",- заявил Зеленский. По его мнению, только ощутимые результаты в расследовании резонансных дел до конца лета нынешнего года станет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания жителей страны.

Напомним, ранее в Администрации президента рассказали о том, что Владимир Зеленский поговорит с Владимиром Путиным по телефону. Кроме того, команда главы Украины анонсировали "креативные" идеи по оживлению Минского процесса.