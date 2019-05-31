"Пока территории не вернут полностью": Зеленский призвал европейские страны "бить" РФ санкциями

31 мая 2019, 16:15

Владимир Зеленский выступил с призывом во время встречи с европейскими дипломатами.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что санкции против России европейские страны будут продолжать вплоть до возвращения всех оккупированных частей Украины.

Соответствующее заявление глава страны сделал во время встречи с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве в пятницу, 31 мая.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - заявил Зеленский. 

Кроме того, президент поблагодарил за то, что Польша и Швеция поддерживают Украину со стороны в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных. 

Напомним, ранее представители Путина раскритиковали призывы Зеленского к Европе по поводу усиления санкций против России.

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Россия санкции Польша Владимир Зеленский Швеция
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