Главные новости 2 июня: возросло число пострадавших от взрывов в Дзержинске, непогода обесточила сотни населенных пунктов в Украине

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 2 июня.
В воскресенье, 2 июня, в результате непогоды в Украине без электроэнергии остались сотни населенных пунктов.
Стало известно о том, что в российском Дзержинске возросло число пострадавших в результате мощных взрывов.
В Переяслав-Хмельницком Киевской области по подозрению в тяжелом ранении 5-летнего ребенка задержаны двое подозреваемых.
В Харькове состоится съезд политической партии Доверяй Делам, который будет пикетировать Евромайдан.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 2 июня.
Возросло число пострадавших от взрывов в Дзержинске
В российском Дзержинске в результате серии взрывов на территории предприятия Кристалл пострадали 85 человек.
За медицинской помощью обратились 39 работников завода и 46 жителей города. 16 из них находятся на стационарном лечении.
От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.
При этом около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов, среди них 70 детсадов и 31 школа.
Непогода в Украине обесточила сотни населенных пунктов
На утро, 2 июня, в Украине в результате ухудшения погодных условий обесточены почти 200 населенных пунктов.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях. В частности, Полтавская - 46, Киевская - 40, Винницкая - 38, Черкасская - 35, Кировоградская - 15, Днепропетровская - 5 и Сумская - 5 населенных пунктов.
Задержаны подозреваемые в тяжелом ранении ребенка под Киевом
В Переяслав-Хмельницком Киевской области по подозрению в тяжелом ранении 5-летнего ребенка задержаны двое подозреваемых.
Задержанные полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.
Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.
В Харькове съезд партии мэров будет пикетировать Евромайдан
В Украине накануне парламентских выборов пройдет съезд партии мэров. В Харькове состоится съезд политической партии Доверяй Делам при участии мэров городов и народных депутатов Украины.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия Доверяй делам, а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.
Отметим, что общественная организация Евромайдан собирается пикетировать съезд партии Доверяй делам. По мнению организаторов акции, этот съезд является попыткой реванша бывших членов Партии регионов.