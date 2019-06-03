Главные новости 3 июня: иск Украины против РФ в суде ООН, процесс над Мангером и первое летнее новолуние

Суд в Гааге / twitter.com/APUkraine

В понедельник, 3 июня, Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

В Верховной Раде начнется заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп).

В Киевском апелляционном суде состоится заседание по изменению меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк.

В понедельник, 3 июня, произойдет первое летнее новолуние.

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения РФ по иску Украины

C 3 по 7 июня в Гааге (Королевство Нидерланды) состоятся устные слушания Международного Суда ООН относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Агент Украины по этому делу.

Замминистра иностранных дел подчеркнула, что материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда. Зеркаль также предположила, что во время своего выступления Россия "в очередной раз" заявит о "мятежах", "гражданской войне", "спасении русскоязычного населения", "возвращения Крыма" и снова расскажет сказку об "оружии в шахтах".

Заседание Согласительного совета Верховной Рады

В 11:00 начнется заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады Украины.

Согласно плану работы ВР в период с 4 по 7 июня, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях с нормами об импичменте и новый Избирательный кодекс, к которому подано более 4 тысяч поправок.

Отметим, что на минувшей неделе Рада не поддержала проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана (№10341).

В четверг, 30 мая, "за" проект постановления проголосовали 97 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, в обращении к украинскому народу после инаугурации президент Владимир Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку. После чего Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Дело Гандзюк: суд рассмотрит изменение меры пресечения Мангеру

В Киевском апелляционном суде состоится заседание по изменению меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк.

Как известно, одного из подозреваемых в организации убийства активистки Кати Гандзюк выпустили из СИЗО под домашний арест. Речь идет об Игоре Павловском.

В то же время сам Мангер недавно был госпитализирован. Из-за проблем с сердцем Мангера поместили на стационарное лечение в Херсонский областной кардиологический диспансер.

Первое летнее новолуние 2019

В понедельник, 3 июня, произойдет первое летнее новолуние.

Новолуние в июне произойдет 3 числа в 13:01 по киевскому времени. Оно пройдет в знаке Близнецов, поэтому, по словам астрологов, будет не очень благоприятным.