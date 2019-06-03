Главные новости 3 июня: возвращение Кучмы, новая редакция украинского правописания и назначение "голоса" Зеленского

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 3 июня.
В понедельник, 3 июня, Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в ТКГ.
Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского.
В Украине вступила в силу новая редакция украинского правописания.
Социологический опрос показал, что партия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге.
Суд ООН в Гааге рассмотрел возражения РФ по иску Украины.
Леонид Кучма стал представителем Украины в ТКГ
Представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стал Леонид Кучма.
Нового главу украинской делегации в ТКГ представил президент Владимир Зеленский после встречи с членами украинской делегации в группе.
Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель.
На место пресс-секретаря новоизбранного главы государства претендовали около 4 тысяч конкурсантов на первом этапе, Юлия смогла войти в 50 лучших, которые получили творческое задание. Затем девушка вышла в тройку финалистов, и выиграла конкурс.
Главред собрал самые интересные факты из биографии нового пресс-секретаря президента.
В Украине вступила в силу новая редакция украинского правописания
С понедельника, 3 июня, в Украине вступила в силу новая редакция Украинского правописания. С этого дня рекомендуется применять нормы и правила новой редакции.
В Министерстве образования и науки подчеркнули, что документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.
Партия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге
Партию Слуга народа готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, в случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.
Согласно опросу, в Раду также попадают: Оппозиционная платформа – За жизнь - 8,2%, Европейскую солидарность – 7,9%, ВО Батькивщина – 7% респондентов.
Варфоломей отказал УПЦ КП в праве на существование
Вселенский Патриарх Варфоломей заявил о том, что Украинской православной церкви Киевского патриархата "никогда не существовало", а главным епископом Православной Церкви Украины назвал митрополита Епифания.
Суд ООН в Гааге рассмотрел возражения РФ по иску Украины
C 3 по 7 июня в Гааге (Королевство Нидерланды) состоятся устные слушания Международного Суда ООН относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).
Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Агент Украины по этому делу.