Главные новости 3 июня: возвращение Кучмы, новая редакция украинского правописания и назначение "голоса" Зеленского

3 июня 2019, 15:45

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 3 июня.

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Леонид Кучма стал представителем Украины в ТКГ / president.gov.ua

В понедельник, 3 июня, Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в ТКГ.

Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского.

В Украине вступила в силу новая редакция украинского правописания.

Социологический опрос показал, что партия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге.

Суд ООН в Гааге рассмотрел возражения РФ по иску Украины.

Леонид Кучма стал представителем Украины в ТКГ

Представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стал Леонид Кучма.

Нового главу украинской делегации в ТКГ представил президент Владимир Зеленский после встречи с членами украинской делегации в группе.

Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель. 

На место пресс-секретаря новоизбранного главы государства претендовали около 4 тысяч конкурсантов на первом этапе, Юлия смогла войти в 50 лучших, которые получили творческое задание. Затем девушка вышла в тройку финалистов, и выиграла конкурс.

Главред собрал самые интересные факты из биографии нового пресс-секретаря президента.

В Украине вступила в силу новая редакция украинского правописания

С понедельника, 3 июня, в Украине вступила в силу новая редакция Украинского правописания. С этого дня рекомендуется применять нормы и правила новой редакции.

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

Партия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге

Партию Слуга народа готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, в случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно опросу, в Раду также попадают: Оппозиционная платформа – За жизнь - 8,2%, Европейскую солидарность – 7,9%, ВО Батькивщина – 7% респондентов.

Варфоломей отказал УПЦ КП в праве на существование

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил о том, что Украинской православной церкви Киевского патриархата "никогда не существовало", а главным епископом Православной Церкви Украины назвал митрополита Епифания.

Суд ООН в Гааге рассмотрел возражения РФ по иску Украины

C 3 по 7 июня в Гааге (Королевство Нидерланды) состоятся устные слушания Международного Суда ООН относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Агент Украины по этому делу.

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