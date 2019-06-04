Главные новости 4 июня: суд над подозреваемыми в убийстве ребенка копами и визит Зеленского в Брюссель

Иван Приходько на скамье подсудимых / Страна

Во вторник, 4 июня, суд арестовал без возможности залога 31-летнего полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего ребенка под Киевом.

Встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состоятся после саммита G20, заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен,

4 июня начинается двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, в рамках которого состоятся встречи с руководством ЕС и НАТО.

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента.

Все пятеро обвиняемых в покушении на активистку Екатерину Гандзюк свою вину признали. Они пошли на сделку со следствием.

Суд над полицейскими, подозреваемыми в убийстве ребенка под Киевом

Голосеевский районный суд Киева на своем заседании во вторник, 4 июня, принял решение об аресте на 60 дней без возможности залога для 31-летнего Ивана Приходько, которого подозревают в резонансном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области.

Отметим, что сам Приходько отрицал свою вину и стрельбу в направлении ребенка.

Встреча Зеленского с Трампом

Встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состоятся после саммита G20, запланированного на 28-29 июня 2019 года, заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен,

Он подчеркнул, что сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США.

Визит Зеленского в Брюссель

4 июня начинается двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, в рамках которого состоятся встречи с руководством ЕС и НАТО.

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации по безопасности на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Рада займется рассмотрением законопроекта о ВСК

4 июня Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента.

Также депутаты сегодня должны рассмотреть законопроекты о безосновательном отказе в льготной перевозке отдельных граждан и об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами.

Кроме того, сегодня будет рассматриваться блок законопроектов по местному самоуправлению. В частности, это проект закона об основах административно-территориального устройства Украины.

Среди законопроектов, которые планируется рассмотреть для включения в повестку дня сессии, - законопроект об особой процедуре отстранения президента с поста (импичмент) и законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

Дело Гандзюк: все обвиняемые признали вину

Все пятеро обвиняемых в покушении на активистку Екатерину Гандзюк свою вину признали. Они пошли на сделку со следствием.

Сергей Торбин организовал нападение на активистку по заказу лиц, имена которых не назывались. К участию в покушении он склонил других обвиняемых. Это Владимир Васянович, Никита Грабчук, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.

Для вынесения приговора суд удалился в совещательную комнату. Следующее заседание намечено на 6 июня.