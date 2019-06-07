Князев раскрыл неожиданные подробности о "копе-негодяе", который убил мальчика под Киевом

Кириллу Тлявову копы прострелили голову / Фейсбук Татьяна Тлявова

Один из копов, которых 4 июня Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без возможности внесения залога, три раза избежал ротации на восток Украины, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Отметим, что полицейских - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько - подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

"Один из этих негодяев возобновился на службе в 2018 году. Кстати, по моему приказу все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток нашего государства, в Донецкую и Луганскую область. Там всегда есть что делать полицейским, достаточно работы ", - сказал Князев в эфире канала 1 + 1.

Однако один и подозреваемых, по его словам, ротацию не прошел, хотя предложение получал трижды. При этом Князев точно не сказал, о ком из подозреваемых идет речь.

Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова ранили в голову пьяные полицейские. 3 июня, ребенок, у которого был поврежден головной мозг, скончался в больнице, сообщили медики.

Ранее жена одного из подозреваемых переложила вину в трагедии на родителей Кирилла. По словам жены Владимира Петровца - Ольги, родители не справились со своими обязанностями, пустив мальчика туда, где стреляют.

Также ранее стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о пяти подозреваемых в деле об убийстве копами ребенка.