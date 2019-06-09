Главные новости 9 июня: парад съездов политических партий и экологическая катастрофа на Роси

9 июня 2019, 18:27

Непримиримые соперники на президентских выборах, , Петр Порошенко и Владимир Зеленский, в воскресенье, 9 июня, проводят смотры-сьезды своих политических сил.

Зеленский на съезде
Владимир Зеленский на съезде Слуги народа / Страна

В воскресенье, 9 июня, состоялся съезд политический партии Европейская солидарность (переименованной БПП-Солидарность) - политсилы пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также прошел съезд политической силы нынешнего, шестого главы страны, Владимира Зеленского - партии Слуга Народа.

В этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил. что  его партия Удар идет на выборы только по мажоритарке.

Кроме того, в реку Рось попала тонна пестицидов.

Еще 9 июня националисты разродились общим списком на выборы в Раду.

И Михаил Саакашвили задумался о союзе с Анатолием Гриценко.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 9 июня.

Экологическая катастрофа 

В ночь на 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области упал с моста в реку Рось грузовой микроавтобус с ядохимикатами. В городе Белая Церковь Киевской области объявлена тревога.

По информации, жителям города запретили купаться в реке, плавать на лодках и использовать речную воду. Также нельзя выпасать скот на берегу Роси.

Общий список националистов

9 июня, в воскресенье, состоялся съезд партии ВО Свобода, на котором было принято решение об объединении политической силы с Национальным Корпусом, Правым Сектором, Государственной Инициативой Яроша, ОУН и Конгрессом Украинских Националистов.

Таким образом, националисты идут на досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные на 21 июля, общим списком.

Во главе списка националистов находится лидер Свободы Олег Тягнибок.

Кличко и мажоритарка

Партия мэра Киева УДАР на досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля, выдвинет кандидатов исключительно по мажоритарным избирательным округам, по списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать, заявил Виталий Кличко.

"Такое решение принял съезд партии. Многие политические силы идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего - для украинских избирателей.

Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматичным выбором тех, кто идет в парламент действительно работать на Украину", - заявил на своей странице в Facebook мэр Киева.

Съезд партии Порошенко

9 июня, в воскресенье, бывший президент Украины Петр Порошенко провел съезд своей политической партии, которая в мае изменила название на Европейская солидарность, и огласил список кандидатов, с которыми пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду 2019, назначенные на 21 июля.

Следует обратить внимание, что обновилось не только название партии, но и ее список. В партию вошли и совершенно новые лица.

Возглавил список партии Европейская солидарность сам Петр Порошенко.

Съезд партии Зеленского

9 июня, в воскресенье, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа был обнародован список партии на досрочные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля.

Стало известно, что в первой десятке списка партии Владимира Зеленского Слуга народа оказались члены Зе!Команды, борец Жан Белендюк и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

Во главе списка партии ее председатель Дмитрий Разумков.

Отметим, в первой десятке фигурирует представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, глава Зе!Штаба Сергей Корниенко, руководитель Зе!Диджитал Михаил Федоров.

Союз Саакашвили и Гриценко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили задумался о том, стоит ли ему принять предложение Анатолия Гриценко объединить партии Гражданская позиция и Рух Новых сил для участия в досрочных выборах в ВР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко съезд УДАР националисты Владимир Зеленский Владимир Кличко Олег Тягнибок Александр Ткаченко Анатолий Гриценко выборы в Раду Рось экологическая катастрофа Дмитрий Ярош Андрей Билецкий Жан Беленюк Слуга народа Михаил Саакашвили Руслан Кошулинский новости Украины Европейская солидарность
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:30
Финал Лиги наций. Португалия - Голландия: текстовая трансляция матча, все подробности
18:27
Главные новости 9 июня: парад съездов политических партий и экологическая катастрофа на Роси
18:01
Поплавский получил первенство в списке Аграрной партии и ведет на выборы 179 человек
17:55
"Очень люблю Украину": Alekseev объяснил, почему выступает в России
17:20
Националисты разродились общим списком на выборы в Раду
17:19
"Убийственная ревность": на Херсонщине из ружья застрелили супругов
16:47
Жара. Жара. Жара. Синоптик дал точный прогноз погоды на следующую неделю
16:24
У Бари Алибасова появилась белая горячка — СМИ
16:17
Экологическая катастрофа: в реку Рось попала тонна пестицидов
15:46
"Неймар - наркоман и опасен для общества": источник
15:44
Зеленский пригрозил "отправить в нокаут" политическую систему после выборов в Раду
15:04
"Можно гречку раздать": партия Кличко идет на выборы исключительно по мажоритарке
14:35
Юзик из Квартала 95, журналист Дубинский: в партии Зеленского назвали своих мажоритарщиков
14:30
Украина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотреть
14:12
"Нашествие подростковой безответственности": Парубий громогласно раскритиковал партию Зеленского
13:51
Журналист рассказал, почему паспортная афера Кремля на Донбассе обречена на провал
13:41
Молния умертвила мужчину и его коня под Ровно
13:01
Футбольный чиновник погорел на домогательствах к футболисткам
13:01
День друзей: все о празднике – от открыток до интересных фактов Фото
12:54
Глава Зе!Штаба, борец и гендиректор 1+1: названа первая двадцатка списка партии Зеленского Видео
12:48
Порошенко рассказал, с кем готов создавать коалицию в Раде
12:19
Зинкевич, Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко показал свой список на выборы в Раду
12:02
"Мышиная возня": Саакашвили задумался о союзе с Гриценко
11:27
Карпаты сохранили место в УПЛ
11:22
От Порошенко ушел его VIP-агитатор Москаль
11:10
СМИ рассказали, в каком состоянии находится в больнице Алибасов
10:59
UFC 238. Сехудо победил Мораеса и другие результаты боев
10:46
Политтехнолог оценил возможный союз Гройсмана и Вакарчука на выборах в Раду
10:41
Топ-5 провалов, которые мужчины допускают в своей сексуальной жизни
10:09
Диетолог сказала, какие овощи "созданы для гриля"
10:05
У Порошенко рассказали, почему он проиграл Зеленскому на выборах
09:43
В чем приниципиальная разница между Зеленским и Путиным мнение
09:27
СМИ узнали, как луганские боевики продают контрафактный алкоголь в Европу
09:16
Доктор Комаровский объяснил, какие лекарства покупать нельзя
08:30
Куда метит Медведчук и почему это опасно мнение
08:25
"Нужно быть львами и рвать шакалов": Муждабаев предсказал пророссийский реванш в Раде
08:05
UFC 238. Шевченко нокаутировала Ай Видео
07:46
UFC 238. Фергюсон победил Серроне
07:45
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
07:38
У Вакарчука рассказали, как провели отбор кандидатов в избирательный список Голоса
07:02
Головкин нокаутировал Роллса Видео
06:56
Игры с Кремлем, или Три старых вывода для Зеленского мнение
06:42
"Позор! Горите в аду!": после вылета Черноморца фанаты устроили беспорядки Видео
06:27
"Пупы Земли": названы знаки Зодиака, которые подавляют и любят руководить
06:12
Мексиканский боксер чуть не умер на ринге Видео
05:54
Болгарская Барби шокировала Сеть "ж*пой под носом" Фото
05:10
Роксолана Мерьем Узерли показала шикарную грудь
04:22
Политолог рассказал о возможности коалиции Слуги народа и Бойко-Медведчука
03:43
Что будет с ценами на продукты в Украине в июне: эксперты дали радужный прогноз
03:01
Мисс Украина-2018 очаровала в пикантной фотосессии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять