Главные новости 9 июня: Съезды партий Порошенко и Зеленского

Непримиримые соперники на президентских выборах, , Петр Порошенко и Владимир Зеленский, в воскресенье, 9 июня, проводят смотры-сьезды своих политических сил.
В этот день проходит съезд политический партии Европейская солидарность (переименованной БПП-Солидарность) - политсилы пятого президента Украины Петра Порошенко.
Параллельно с этим проходит съезд политической силы нынешнего, шестого главы страны, Владимира Зеленского - партии Слуга Народа.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 8 июня.
Съезд партии Порошенко
Политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко запустила процесс объявления списка кандидатов, с которыми пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду-2019.
Ранее первые лица партии утверждали, что в список вошли в своем большинстве исключительно новые лица, поскольку партия изменила подход и концепцию. В частности, "Европейская солидарность" провела общественные праймериз (предварительное голосование).
Съезды партии Зеленского
Политическая сила президента Украины проводит свой съезд в Ботаническом саду имени Гришко в Киеве. На нем должны объявить полный партийный список из 225 человек. Имена же людей, который пойдут от Слуги народа по мажоритарным округам, продолжают держаться в секрете.