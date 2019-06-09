Главные новости 9 июня: Съезды партий Порошенко и Зеленского

Владимир Зеленский на съезде Слуги народа / Страна

В этот день проходит съезд политический партии Европейская солидарность (переименованной БПП-Солидарность) - политсилы пятого президента Украины Петра Порошенко.

Параллельно с этим проходит съезд политической силы нынешнего, шестого главы страны, Владимира Зеленского - партии Слуга Народа.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 8 июня.

Съезд партии Порошенко

Политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко запустила процесс объявления списка кандидатов, с которыми пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду-2019.

Ранее первые лица партии утверждали, что в список вошли в своем большинстве исключительно новые лица, поскольку партия изменила подход и концепцию. В частности, "Европейская солидарность" провела общественные праймериз (предварительное голосование).

Съезды партии Зеленского

Политическая сила президента Украины проводит свой съезд в Ботаническом саду имени Гришко в Киеве. На нем должны объявить полный партийный список из 225 человек. Имена же людей, который пойдут от Слуги народа по мажоритарным округам, продолжают держаться в секрете.