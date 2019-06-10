Главные новости 10 июня: поворот в деле Гандзюк и Украина против Люксембурга

10 июня 2019, 09:48

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 10 июня.

Гандзюк
Иллюстративное фото / УНИАН

В понедельник, 10 июня, нардеп анонсировал новый поворот в расследовании дела об  убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, сборная Украины по футболу сыграет очередной матч отбора на Евро-2020 – против сборной Люксембурга.

Поворот в деле об убийстве Гандзюк 

Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк вскоре в парламенте озвучат общественности фамилии заказчиков преступления.

Об этом рассказал в эфире внефракционный депутат Верховной Рады, глава временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу об убийстве Гандзюк Борислав Береза, комментируя приговор исполнителям преступления. 

"Там будут указаны все выводы временной следственной комиссии – все ли было профессионально сделано, все ли следственные действия были выполнены, все ли версии проработаны. Вы услышите все", – пообещал он.

Отборочный матч Евро-2020. Украина против Люксембурга 

В понедельник, 10 июня, сборная Украины на стадионе Арена Львов проведет матч отборочного цикла Евро-2020 против сборной герцогства Люксембург. 

К слову, в предыдущих матчах украинские футболисты добились ничьей с Португалией (0:0), с трудом на выезде одолели Люксембург (2:1) и не оставили камня на камне 7 июня от сборной Сербии (5:0).

Сборная Люксембурга на своем поле минимально одолела Литву (2:1), проиграла дома Украине (1:2), и сыграла вничью с Литвой в гостях (1:1).

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футбол убийство расследование сборная Украины Борислав Береза Екатерина Гандзюк
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