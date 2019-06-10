Главные новости 10 июня: Зеленского позвали в суд, в Москве обиделись на Киев и переезд АП

Зеленского вызвали в суд / УНИАН

В понедельник, 10 июня, Владимира Зеленского позвали в суд.

В России обиделись на Украину за срыв отвода вооружений на Донбассе.

Также в этот день журналистка рассказала, куда Зеленский хочет переместить АП.

Кроме того, 40-летний глава правления Нафтогаза Андрей Коболев стал звездой светской хроники.

В Гаагском трибунале обнародовали позиции Украины и России.

Нардеп анонсировал новый поворот в расследовании дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, сборная Украины по футболу сыграет очередной матч отбора на Евро-2020 – против сборной Люксембурга.

Зеленский и суд

Завтра, 11 июня, в 10 часов утра, Конституционный суд Украины начнет рассматривать вопрос роспуска Верховной Рады. На заседании будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

"Меня пригласили на это заседание. Это впервые за 28 лет в истории Украины будет так, когда президент Украины придёт на заседание Конституционного суда, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судьей, к себе в кабинет", - сообщил в своем видео-послании украинцам в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Новая АП

Журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа сообщила, что президент Владимир Зеленский хочет переместить Администрацию президента в Украинский дом.

Ради АП из Украинского дома хотят переместить фонды Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля Киевские солисты, написала журналистка в Facebook, ссылаясь на данные сотрудников одного из архитектурных бюро.

Обида России

Нарушение запланированного на 10 июня отвода военных сил и средств на Донбассе свидетельствует о том, что позиция Украины в отношении минского процесса остается прежней, заявил директор Центра политический конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к Владиславу Суркову.

Звезда светской хроники

40-летний глава правления Нафтогаза Андрей Коболев стал звездой светской хроники. Но в тусовке ходят слухи, что он любит хорошие места с дорогим чеком.

На минувших выходных папарацци увидели чиновника на летней террасе киевского ресторана Прага в районе ВДНХ. Коболев и его подруга заказали по салату, а из напитков выбрали розовое шампанское.

Гаагский трибунал

10 июня 2019 на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Поворот в деле об убийстве Гандзюк

Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк вскоре в парламенте озвучат общественности фамилии заказчиков преступления.

Об этом рассказал в эфире внефракционный депутат Верховной Рады, глава временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу об убийстве Гандзюк Борислав Береза, комментируя приговор исполнителям преступления.

"Там будут указаны все выводы временной следственной комиссии – все ли было профессионально сделано, все ли следственные действия были выполнены, все ли версии проработаны. Вы услышите все", – пообещал он.

Отборочный матч Евро-2020. Украина против Люксембурга

В понедельник, 10 июня, сборная Украины на стадионе Арена Львов проведет матч отборочного цикла Евро-2020 против сборной герцогства Люксембург.

К слову, в предыдущих матчах украинские футболисты добились ничьей с Португалией (0:0), с трудом на выезде одолели Люксембург (2:1) и не оставили камня на камне 7 июня от сборной Сербии (5:0).

Сборная Люксембурга на своем поле минимально одолела Литву (2:1), проиграла дома Украине (1:2), и сыграла вничью с Литвой в гостях (1:1).