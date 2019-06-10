Главные новости 10 июня: Зеленского позвали в суд, в Москве обиделись на Киев и переезд АП

10 июня 2019, 20:09

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 10 июня.

Зеленского вызвали в суд / УНИАН

В понедельник, 10 июня, Владимира Зеленского позвали в суд.

В России обиделись на Украину за срыв отвода вооружений на Донбассе.

Также в этот день журналистка рассказала, куда Зеленский хочет переместить АП.

Кроме того, 40-летний глава правления Нафтогаза Андрей Коболев стал звездой светской хроники.

В Гаагском трибунале обнародовали позиции Украины и России.

Нардеп анонсировал новый поворот в расследовании дела об  убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, сборная Украины по футболу сыграет очередной матч отбора на Евро-2020 – против сборной Люксембурга.

Зеленский и суд

Завтра, 11 июня, в 10 часов утра, Конституционный суд Украины начнет рассматривать вопрос роспуска Верховной Рады. На заседании будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

"Меня пригласили на это заседание. Это впервые за 28 лет в истории Украины будет так, когда президент Украины придёт на заседание Конституционного суда, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судьей, к себе в кабинет", - сообщил в своем видео-послании украинцам в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Новая АП

Журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа сообщила, что президент Владимир Зеленский хочет переместить Администрацию президента в Украинский дом.

Ради АП из Украинского дома хотят переместить фонды Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля Киевские солисты, написала журналистка в Facebook, ссылаясь на данные сотрудников одного из архитектурных бюро.

Обида России

Нарушение запланированного на 10 июня отвода военных сил и средств на Донбассе свидетельствует о том, что позиция Украины в отношении минского процесса остается прежней, заявил директор Центра политический конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к Владиславу Суркову.

Звезда светской хроники

40-летний глава правления Нафтогаза Андрей Коболев стал звездой светской хроники.  Но в тусовке ходят слухи, что он любит хорошие места с дорогим чеком.

На минувших выходных папарацци увидели чиновника на летней террасе киевского ресторана Прага в районе ВДНХ. Коболев и его подруга заказали по салату, а из напитков выбрали розовое шампанское.

Гаагский трибунал

10 июня 2019 на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Поворот в деле об убийстве Гандзюк 

Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк вскоре в парламенте озвучат общественности фамилии заказчиков преступления.

Об этом рассказал в эфире внефракционный депутат Верховной Рады, глава временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу об убийстве Гандзюк Борислав Береза, комментируя приговор исполнителям преступления. 

"Там будут указаны все выводы временной следственной комиссии – все ли было профессионально сделано, все ли следственные действия были выполнены, все ли версии проработаны. Вы услышите все", – пообещал он.

Отборочный матч Евро-2020. Украина против Люксембурга 

В понедельник, 10 июня, сборная Украины на стадионе Арена Львов проведет матч отборочного цикла Евро-2020 против сборной герцогства Люксембург. 

К слову, в предыдущих матчах украинские футболисты добились ничьей с Португалией (0:0), с трудом на выезде одолели Люксембург (2:1) и не оставили камня на камне 7 июня от сборной Сербии (5:0).

Сборная Люксембурга на своем поле минимально одолела Литву (2:1), проиграла дома Украине (1:2), и сыграла вничью с Литвой в гостях (1:1).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия футбол убийство расследование Нафтогаз сборная Украины Владимир Зеленский КСУ администрация президента отвод вооружения Украинский дом Гаагский трибунал Борислав Береза роспуск Рады Минские соглашения разведение сил Андрей Коболев Екатерина Гандзюк Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:45
Украина - Люксембург: текстовая трансляция отборочного матча на Евро 2020, все подробности (обновляется)
20:16
Российских спортсменок наградили под гимн СССР Видео
20:09
Главные новости 10 июня: Зеленского позвали в суд, в Москве обиделись на Киев и переезд АП
19:39
"Зеленский так шутит?": в России обиделись на Украину за срыв отвода вооружений на Донбассе
19:36
Диетолог рассказала о пользе клубники
19:35
Одесский кинофестиваль 2019: даты проведения и особые гости
19:05
Журналистка сказала, куда Зеленский хочет переместить АП
19:00
Live Jazz Monday в Киеве: список концертов на июнь Видео
18:49
Близехонько: сегодня ночью можно будет воочию насладиться Юпитером
18:31
Зеленский отправит на покой 13 глав ОГА
18:10
Рианна в облегающем комбинезоне вывалила грудь в вульгарной позе
18:05
Звезда светской хроники: разведенный глава Нафтогаза Коболев выгулял новую пассию Фото
17:56
Сериал Чернобыль вызвал интерес к возобновляемой энергии: эксперт рассказал, как не повторить катастрофу
17:50
"Изверг и неадекват": в маршрутке из Киева "отметелили" женщину, опубликованы фото
17:40
Перепись населения с помощью смартфона: в Кабмине предлагают отказаться от бумажного анкетирования
17:30
На концерте в честь Труханова с Билык и Барских рухнула сцена Видео
17:27
Роспуск Рады: Зеленского позвали в суд Видео
17:22
Известная украинская спортсменка собралась в политику
17:02
В Рось упал микроавтобус с пестицидами: пробы воды, гибель рыбы и можно ли купаться
16:55
Львовские шахтеры страйкуют: перекрыли международную трассу
16:40
Если проснется: жуткие подробности здоровья Алибасова
16:20
"Как кинджалом по сердцу": Супрун пропесочила украинцев за пристрастие к шаурме
16:19
Российские паспорта в ОРДЛО: появились свежие детали
16:10
Эмбер Херд без белья сверкнула грудью на прогулке
15:52
Коп сбил мальчика в Конотопе: СМИ узнали хорошие новости о состоянии ребенка
15:36
Сергей Лазарев обложил Светлану Лободу матом на МузТВ-2019
15:30
"Где мой кот?": Бари Алибасов, который смачно отхлебнул КРОТа, открыл глаза и заговорил
15:25
Мураев, Вилкул, Кернес: названа первая десятка списка обновленного Оппоблока
15:25
Столкновение теплохода и херсонского катера в Венгрии: число жертв возросло до 20-ти
15:12
Злоумышленники сообщили о наличии мины на Ровенской АЭС
15:09
Томенко и Катеринчук: Гриценко "засветил" первую пятерку своего избирательного списка
14:51
В Гаагском трибунале обнародовали позиции Украины и России
14:10
Неправильно заживает: у Алибасова новые проблемы со здоровьем
14:08
"Пусть прибьют пасти свои": Кошевой отчихвостил людей Порошенко за критику Зеленского Видео
14:00
Источник: Олимпик в УПЛ заменит Черноморец
13:59
"Ярость градусов": синоптик рассказала, когда отступит жара в Украине
13:33
"У нас есть амбиция": Ляшко вознамерился стать у штурвала новой Верховной Рады
13:30
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в первой серии Видео
13:15
Социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера - опрос
13:05
Полуголая с рогами: Maruv зажгла на концерте в Москве
12:49
Cyberpunk 2077: дата выхода, новый трейлер и системные требования Видео
12:40
Длинный уик-энд ждет украинцев уже на этой неделе
12:32
Больше 70 процентов голосов: в Казахстане выбрали нового президента
12:03
Батькивщина назвала первую пятерку на выборы: тащат в раду Наливайченко и в Раду
12:00
Все курсы дня: доллару и евро в Украине прикрутили хвосты
11:59
Россияне хвастливо рассказали, когда хотят пустить поезда по Крымскому мосту
11:51
Сериал Чернобыль: когда смотреть на 1+1
11:37
В Раду проходят только 5 партий: сразу два фаворита остались за бортом
11:32
Голая на унитазе: дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото
11:23
Депутат от Народного фронта, бывший пловец, полковник ВСУ: Ляшко назвал первую двадцатку списка Радикальной партии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять