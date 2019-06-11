Главные новости 11 июня: как Зеленский мотивировал КСУ распустить Раду, выросло число жертв в Одессе

Как Зеленский мотивировал КСУ распустить Раду, выросло число жертв в Одессе / Reuters

11 июня выдался довольно напряженным с информационной точки зрения днем.

Главред проанализировал главные события, которыми жила Украина и мир сегодня.

Пожар в психбольнице Одессы

Трагедия в Одессе произошла еще накануне. Однако сегодня стало известно, что погибли 6 человек (ранее сообщалось о четырех).

Расследованием инцидента президент Владимир Зеленский поручил заняться специальной комиссии.

Роспуск Рады: заседание КСУ и заявление Зеленского

Зеленский посетил заседании Конституционного суда, который сегодня рассматривает дело о роспуске Рады.

Президент продолжает настаивать, что указ о роспуске Рады "полностью соответствует букве закона". Он напомнил, что рейтинг доверия парламенту среди украинцев опустился до 4%.

"Люди уверены, что оспаривание этого решения – это просто попытка народных депутатов держаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения", – заявил Зеленский.

После выступления президент покинул зал суда, чтобы не оказывать на КСУ давления.

У Зеленского назвали вопросы, которые хотят выносить на референдум

Команда действующего президента Владимира Зеленского хочет выносить на всеукраинский референдум вопросы, которые будут восприниматься обществом, а главное – объединять, а не разъединять украинцев.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", – уточнил второй номер избирательного списка Слуги народа, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.