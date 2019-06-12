Главные новости 12 июня: возможная причина трагедии в Одессе и расценки за место в списке партий

Названа возможная причина трагедии в Одессе / dumskaya.net

В среду, 12 июня, стала известна возможная причина смертельного пожара в психбольнице в Одессе.

Также сообщалось, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партий.

Кроме того, появилась информация, что на Закарпатье погибли пятеро лесорубов.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 12 июня.

Возможная причина смертельного пожара в одесской психбольнице

Эксперты пришли к выводам, что в одесской психбольнице причиной смертельного пожара стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. По их данным, сама вероятная причина возгорания — непреднамеренный поджог.

Расценки за место в списке украинских партий

Саакашвили сообщил, что в Украине все партии, возможно, кроме политсилы президента Владимира Зеленского Слуга народа, продают места в своих списках. Бывший чиновник говорил, что место в списке украинской партии в среднем стоит от 500 тысяч долларов до 3 млн долларов.

Гибель лесорубов на Закарпатье

В Закарпатской области грузовой автомобиль ЗИЛ-131 скатился с горы в реку, погибли пять человек. Погибли люди, которые поехали в лес на грузовике на заготовку дров, две жертвы — сотрудники лесхоза.