"Меньше 3 тысяч": во львовском аэропорту мать задержали за продажу дочери в сексуальное рабство

Львовянку задержали за продажу дочери в сексуальное рабство, сообщили в полиции / npu.gov.ua

Во вторник, 11 июня, во Львовском международном аэропорту правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Львова, которая получила 2 тысячи 700 долларов за то, что отдаст свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство за рубеж.

Львовянка после получения денег планировала отпустить 17-летнюю девочку в Чехию для дальнейшей сексуальной эксплуатации, сообщили в Нацполиции.

По данным ведомства, злоумышленница сама подыскивала клиентов, чтобы продать свою дочь для сексуальной эксплуатации.

Женщине грозит ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Львовянку задержали за продажу дочери в сексуальное рабство, сообщили в полиции / npu.gov.ua

Ранее задержанную неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей (ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях), совершение насилия в семье (ст.173-2 КУоАП), занятие проституцией (ст. 181-1 КУоАП).

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Киевской области задержали 25-летнюю киевлянку за продажу украинок в сексуальное рабство на Кипр, она была в сговоре с иностранцами. Злоумышленница вербовала, а потом переправляла через госграницу девушек для оказания сексуальных услуг.