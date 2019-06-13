"Роковая оценка": в Киеве студент покончил с собой

В Киеве студент свел счеты с жизнью / kiev.informator.ua

В Соломенском районе Киева 19-летний парень-студент выбросился из окна шестого этажа девятиэтажки, получил травмы и погиб на месте происшествия.

Студент покончил с собой в среду, 12 июня, около 16:00 на ул. Митрополита Василия Липковского, 13 (бывшая ул. Урицкого), пишет Информатор.

По предварительным данным, парень учился в Национальном медицинском университете им. Александра Богомольца и свел счеты с жизнью из-за плохой оценки.

"Парень получил плохую оценку в вузе, пришел домой и, ничего не сказав родным, выбросился из окна. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть студента", — узнало издание.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что студентка первого курса Национального медицинского университета им. Богомольца Мукаддас Насырлаева — гражданка Туркменистана — не получила в Украине вовремя временный вид на жительство и покончила с собой.