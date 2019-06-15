Главные новости 15 июня: передача Россией украинского капитана и отношение Трампа к Зеленскому

РФ передала Украине капитана Виктора Новицкого / facebook.com/denisovaombudsman

В субботу, 15 июня, стало известно, что Российская Федерация передала Украине капитана-украинца, задержанного в Черном море.

Сообщалось, что американский капитан в отставке рассказал об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленского.

Кроме того, появилась информация, что на Житомирщине бизнесмен поджег себя на сессии горсовета.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 15 июня.

Передача Россией украинского капитана

РФ 14 июня на административной границе Украины с захваченным Крымом передала украинской стороне капитана-украинца рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Украинского капитана передали нашей стране на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак.

РФ передала Украине капитана Виктора Новицкого / facebook.com/denisovaombudsman

Отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах полагает, что Трампу понравился Зеленский. По его мнению, президент Штатов пригласил в Вашингтон украинского коллегу, поскольку он произвел на него впечатление.

Самосожжение бизнесмена на Житомирщине

В Бердичеве Житомирской области 14 июня на сессии горсовета бизнесмен поджег себя, поскольку местная власть "препятствует его предпринимательской деятельности". Предприниматель попал в больницу, у него ожоги 20% тела.