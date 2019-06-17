Главные новости 17 июня: Перенос Рады от Саакашвили и перенос АП с Банковой от Зеленского

Администрация президента / УНИАН

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор, а ныне - глава партии Движение новых сил Михаил Саакашвили предложил убрать из Киева административный центр Украины

У Зеленского рассказали, какая судьба ожидает здание Администрации президента на улице Банковая.

Перенос административного центра из Киева - Саакашвили

Саакашвили утверждает, что в Грузии во времена его президентства парламент перенесли из Тбилиси в Кутаиси в здание - "гораздо хуже, чем здание Верховной Рады Украины".

"Мы перенесли парламент в Кутаиси-и я хочу, чтобы в Украине тоже сделали, чтобы административный центр вынести за пределы Киева, новый дом, с чистого листа начать", - заявил политик.

Перенос Администрации президента командой Зеленского

Представители команды Владимира Зеленского готовятся к переносу Администрацию президента из здания на киевской улице Банковая.

С таким заявлением на ТВ выступил глава АП Андрей Богдан.

По его словам, здание на Банковой могут превратить в музей государственности Украины, либо же здание вовсе продать на аукционе.

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, будут рабочие группы, будет открыта для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую-нибудь часть, и увидеть, что там не какие-то небожители, а простые украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - сказал Богдан.