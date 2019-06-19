В Сети выставили на продажу картину с обнаженным Порошенко

Та самая картина / Facebook/Svetlana Kryukova

В среду, 19 июня, журналистка и замглавреда портала Страна Светлана Крюкова выставила через свою страницу в Facebook на торги картину с изображением пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

По словам Крюковой, полотно называется №Петр уже пятый". На нем изображен обнаженный корпулентный мужчина, крайне похожий на экс-президента Петра Порошенко. Его окружают ангелы-купидоны на фоне пляжного пейзажа.

"В день падения рейтинга ПП выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе - 2 штуки. Первая в частной коллекции. Вторая может оказаться вашей. Целая история. Целая эпоха. Масло, холст. Стартовая цена − 600 у.е.", - написала Крюкова.

Напомним, ранее в Сети отдали несколько тысяч долларов за картину с полуобнаженной нардепом Татьяной Чорновол.