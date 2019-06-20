Главные новости 20 июня: важный факт с места гибели Тымчука и гомофобское нападение в Киеве

В полиции сообщили важный факт с места гибели Дмитрия Тымчука / Главред

В четверг, 20 июня, стал известен важный факт с места гибели народного депутата, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.

Также сообщалось, что в Киеве совершено гомофобское нападение — злоумышленники атаковали участников мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, синоптики предупредили, что часть Украины "поштормит".

Главред собрал главные новости Украины и мира за 20 июня.

Важный факт с места гибели Дмитрия Тымчука

В Главном управлении Нацполиции в Киеве сообщили, что во время следственных действий в квартире, в которой погиб нардеп, близкий к политику человек заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий.

Гомофобское нападение в Киеве

В Киеве в помещении платформы культурных инициатив Изоляция молодчики в балаклавах напали на посетителей кинопоказа, который проходил в рамках КиевПрайда 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Один из пострадавших сказал, что его повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, а знакомых — "залили газом". По словам пострадавшего, произошло "откровенно гомофобское нападение"

Непогода в Украине

В Укргидрометцентре предупредили, что в западных областях нашей страны сегодня местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы, в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.