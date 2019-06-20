Как и когда пройдет гей-парад в Киеве 2019 и причем тут Зеленский

Проходит КиевПрайд под лозунгом "Наша традиция – это свобода".
В Киеве уже с минувшего воскресенья длится КиевПрайд – неделя в поддержку ЛГБТ-сообщества. Завершится она уже почти традиционным гей-парадом или, если официально, Маршем равенства.
Проходит КиевПрайд под лозунгом "Наша традиция – это свобода", его основная тема – "Свобода. Единство. Борьба".
В сети уже предлагают купить билеты на гей-парад 2019 в Киеве. Хотя большинство все же – из тех, кто поучаствовать не решится – будет наблюдать за мероприятием онлайн.
Гей-парад в Киеве: когда
Парад ЛГБТ Киев в 2019 году проведет 23 июня. Это воскресенье.
Ориентировочное время проведения – с 08:00 до 15:00.
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Гей-парад в Киеве: где
Место проведения до сих пор неизвестно – в целях безопасности участников. Хотя организаторы уже заверили, что вместе со столичными властями и полицией делают все, чтобы гей-парад прошел безопасно.
Напомним, 20 июня были атакованы посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда. В столице участников мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества "залили газом", узнали журналисты.
Вероятнее всего, локацию объявят за несколько часов до начала марша.
Гей-парад в Киеве: участники
Из публичных людей в прошлые годы в Марше равенства в Киеве участвовали телеведущая, блогер, травести-дива Монро и певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель). Обычно появлялся кто-то из американских дипломатов – в знак поддержки.
В этом году на мероприятие уже пригласили президента Владимира Зеленского.
"Мы приглашаем господина Владимира (Зеленского – ред.) стать первым президентом Украины, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека", – обратилась к главе державы директор КиевПрайд Руслана Панухник.
Уже известно, что публично поддержали КиевПрайд 2019 такие бренды, как Hello Violett, Brynza, Inspired Bags, No Phobia Store, RRRage! и Уголёк.