Насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно: в Запорожье задержали педофила

Педофила задержали за изнасилование 2-летнего ребенка / УНИАН

В Запорожье киберполиция задержала мужчину, который насиловал свою 2-летнюю крестницу, снимал этот процесс на камеру телефона и распространял фото и видео в соцсетях в закрытых группах.

Мужчина нашел единомышленников, которые также проявляли нездоровый интерес к детям, делился и обсуждал с ними детали преступлений. Так, во время переписки злоумышленник хвастался, что вступает в сексуальный контакт с 2-летней девочкой, которая оказалась его крестницей, и мама малышки спокойно оставляла насильника с ней. Так как девочка ничего не рассказывала маме, он не раз насиловал ребенка.

23-летний мужчина порноконтентом с детьми зарабатывал себе на жизнь, распространяя фото и видео как среди граждан Украины, так и среди иностранцев. Удавалось ему пополнять свою коллекцию благодаря работе фотографа – он снимал детские праздники и спортивные соревнования, где девочки свободно переодеваются в открытых пространствах, не ожидая подвоха.

По данному факту начато уголовное производство по статье 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Жителю Запорожья уже объявили о подозрении и взяли под стражу на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.

Мужчина общался с другими злоумышленниками о сексуальном контакте с детьми / Фото: Нацполиция

Мужчина распространял порноконтент с детьми в закрытых группах / Фото: Нацполиция

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