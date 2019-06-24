"Не город, а большая жопа": Кличко из-за обрушения моста на Осокорках живо выгнал чиновника

Понедельник, 24 июня, преподнес мэру Киева Виталий Кличко неприятный сюрприз. У станции метро Осокорки на автомобиль Renault Duster упали куски моста. Сам водитель не пострадал, но у автомобиля повредился капот и передний бампер.

В ответ на это, мэр Киева молниеносно выгнал директора КП "Киевавтодормост".

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто проезжали под мостом. Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он обязан вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативную информацию другим службам выявленных проблем. Поэтому я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям", - жестко написал в сеоциальной сети Facebook на своей странице градоначальник Киева.

Кличко отрапортовал, что поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где не происходят ремонтные работы.

Под сообщением Кличко о принятых мерах, киевляне начали обсуждать состояние столичных мостов и критиковать градоначальника за его работу.

"Южный, Северный, Венецианский мосты, Шулявський шляхопровод, мост через железную дорогу на Семьи Сосниных и другие неудачи. Кличко – мэр, заканчивайте эту вакханалию, не город, а одна БОЛЬШАЯ жопа !!!", - написал Финько Максим.

"А кого интересно уволят, когда на ул. Дмитриевская под землю начнут проваливаться машины, трамваи и люди под шумок? Это же мрак дичайший что тут творится!", - спросил Эдуард Новак.

"Почему в прошлый раз, когда упала "штукатурка" с шулявского моста и никто не пострадал, уволили целого главу района и профильного зама, а сейчас, когда "штукатурка" растрощила машины уволили какого то дворника? может пора самому паковать чемоданы за такую бестолковость?", - обратилась с вопросом к мэру Киева Антонина Шульга.

Напомним, ранее сообщалось, "мост Кличко" не получил разрешение на эксплуатацию.

Также сообщалось, в Киеве 90% мостов и путепроводов такие же "уставшие", как Шулявский мост.