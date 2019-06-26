Главные новости 26 июня: провокация против "президента" Порошенко, помощь США Украине и "раскаленный" прогноз погоды

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 26 июня.
В среду, 26 июня, стало известно, что против "президента", лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко во Львовской области совершили провокацию.
Также сообщалось, что в США одобрили выделение Украине миллионов долларов помощи.
Кроме того, синоптики дали "раскаленный" прогноз по Украине.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 26 июня.
Провокация против "президента" Петра Порошенко
Пресс-секретарь экс-президента Порошенко Святослав Цеголко назвал политика "президентом" и сообщил, что на его встрече с громадой в городе Стрый Львовской области нанятые злоумышленники устроили провокацию — бросили дымовые шашки.
Опубликовано Svyatoslav Tsegolko Вторник, 25 июня 2019 г.
Помощь США Украине
В США временно исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря Штатов по военно-политическим вопросам Кларк Купер подписали меморандум, которым предусмотрено выделение американской стороной для украинской по меньшей мере 4 млн долларов на улучшение защиты военных складов.
"Раскаленный" прогноз погоды по Украине на сегодня
В Украинском гидрометцентре сообщили, что 26 июня в нашей стране днем температура воздуха может достичь отметки в +32 градуса, осадки не ожидаются. По данным Гидрометцентра, в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве днем температура ожидается +28…+30 градусов.