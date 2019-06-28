"И снова жопой к народу": Порошенко на Волыни оконфузился, взобравшись на колокольню

Петр Порошенко обратился к людям, стоя на колокольне / Фото: rayon.in.ua

Экс-президент Украины и глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время визита в Жидичинский Николаевский монастырь оконфузился, взобравшись на колокольню.

Политик приехал, чтобы попросить благословения у настоятеля монастыря - архимандрита Константина, передает местное издание Район.

Порошенко не ограничился одной службой в монастыре – он решил попробовать себя в роли звонаря, забравшись на местную колокольню. К слову, в это время за экс-президентом наблюдали местные жители, находясь под палящим солнцем.

Местные жители снимали политика на телефоны / Фото: rayon.in.ua

С колокольни Порошенко решил обратиться к публике.

"Спасибо вам, что защищаете нашу землю, нашу церковь. Потому что когда мы вместе, нам не страшно. Спасибо за веру в Бога, веру в церковь, и за веру в Украину", - сказал Порошенко.

В YouTube дерзко высмеяли действия политика: "И снова жопой к народу", - отметил Алексей Кулько. Он намекнул на дебаты кандидатов в президенты на НСК Олимпийский – тогда они встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе. Однако, Зеленский опустился на колени перед публикой. А вот Порошенко развернулся лицом к государственному флагу, а спиной к зрителям.

Ранее премьер Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов в Приднестровье.