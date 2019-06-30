Главные новости 30 июня: избрание нового председателя Еврокомиссии и опровержение Климкина

Еврокомиссия получит нового главу / Фото: flickr.com/photosmartinschulz

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе пройдут выборы главы Еврокомиссии.

В СМИ сообщили, что кум Путина Виктор Медведчук купил телеканал Интер.

Также в этот день глава МИД Украины Павел Климкин очертил ключевую проблему возвращения РФ в ПАСЕ.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 30 июня.

Выборы главы Еврокомиссии

В Брюсселе в воскресенье, 30 июня, лидеры государств-членов Евросоюза прибудут на саммит для попытки избрать нового председателя Еврокомиссии, который должен сменить Жана-Клода Юнкера, с которым ранее хохмил в Брюсселе Владимир Зеленский. Кроме того, в этот день должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС.

Сообщается, что перед саммитом вечером запланированы консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск должен впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Заявление Климкина

руководитель МИД Украины Павел Климкин разбил в пух и прах мнение о том, что Россию вернули в ПАСЕ в обмен на освобождение захваченных украинских моряков.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - объяснил Климкин на своей странице в Facebook.

Новый телеканал Медведчука

СМИ сообщили, что кум президента России Владимира Путина, одиозный украинский политик Виктор Медведчук стал владельцем 80% акций популярного украинского телеканала Интер, которые продал ему беглый олигарх Дмитрий Фирташ.

Отметим, в настоящее время Фирташ находится в Австрии, где ему грозит выдача в США по обвинению в коррупции и 50 лет заключения.