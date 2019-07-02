Медик рассказал, как легко и просто поправить здоровье постоянными сексом

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Секс самым благотворным образом оказывать влияние на общее состояние здоровья и помогать "профилактировать" различные болячки.

Об этом заявил в комментарии порталу Здоровье 24 сексолог Алексей Вилков. По его словам, качественный секс (но лишь с постоянным партнером/партнершей) поднимает тонус всего организма и как профилактический метод показан любому здоровому человеку.

"Хороший секс – показатель качества жизни, что улучшает физиологическое и психологическое состояние, в том числе важным является именно отношение к сексу как к явлению и базовой потребности", − заявил он.

Читайте такжеУченый рассказал, как секс влияет на женское здоровье и умКроме того, по словам Вилкова, регулярные занятия сексом заметно повышает иммунитет, улучшает восприимчивость организма к микробам, а также почти всегда повышает настроение благодаря выработке "гормонов радости" – эндорфинов. Также из-за выработки нейромедиаторов секс понижает тревогу, напряжение, вызывая чувства эйфории и расслабления.

Напомним, ранее ученые установили, какие болезни можно вылечить постоянным сексом. Позднее исследователи рассказали, чем опасен частый просмотр порнографических роликов для женщин.



