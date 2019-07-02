Главные новости 2 июля: визит Зеленского в Канаду, "наезд" Арьева на президента и обвинения Филарета в адрес Порошенко

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду

Во вторник, 2 июля, стало известно о визите Владимира Зеленского в Канаду и его запланированных встречах с Джастином Трюдо и Куртом Волкером.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Фиалрет заявил о том, что экс-президент Петр Порошенко подписывал со Вселенским патриархом Варфоломеем тайные соглашения.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал президента Владимира Зеленского "невеждой".

Украина лишилась безвизового режима с двумя странами.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 2 июля.

Визит Зеленского в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля отбыл в Канаду с визитом. Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.

Во время визита президент Украины проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которой планируется подписание украинско-канадских двусторонних документов; встретится министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

2 июля В.Зеленский в Торонто проведет встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, ожидается, что будут обсуждены дальнейшие шаги Украины после разведения военных сил в районе Станицы Луганской. Также глава государства вместе с супругой возложит цветы к Мемориалу жертвам Голодомора. В последний день визита, 3 июля, В.Зеленский встретится в парламенте Канады с представителями канадского бизнеса и группой дружбы с Украиной.

Патриарх Филарет выдвинул обвинения против Петра Порошенко

Почетный патриарх Православной церкви Украины Фиалрет заявил о том, что экс-президент Петр Порошенко подписывал со Вселенским патриархом Варфоломеем тайные соглашения о передаче Константинополю храмов и монастырей в Украине.

По словам Филарета, кроме Андреевской церкви Константинополь получит "еще много монастырей", в том числе Успенскую церковь во Львове.

Нардеп Владимир Арьев сделал резкий выпад в адрес Владимира Зеленского

Руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев назвал президента Владимира Зеленского "невеждой".

"Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина – Главред), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать", − заявил Арьев в интервью радиостанции Новое время.

Украина лишилась безвиза с двумя странами

Украина лишилась безвизового режима с Джибути и Бенином, переместившись с 40 на 44 место в рейтинге паспортов мира за второй квартал 2019 года, опубликованном компанией Henley & Partners.

Отныне украинцы могут посещать без виз 126 стран, при этом Украина в рейтинге делит 44-е место с Никарагуа и Тувалу.