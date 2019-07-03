Главные новости 3 июля: Антироссийский демарш Лукашенко и дематюкация от Богомолец

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 3 июля.
Александр Лукашенко, президент Беларуси, разрешил себе полномасштабный и публичный выпад в сторону Москвы.
Нардеп Ольга Богомолец озаботались нормами морали в Сети и внесла закон о дематюкации. За что немедленно была сетевыми пользователями раскритикована.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 3 июля.
Демарш Лукашенко в сторону России
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на праздничном митинге в четь Дня независимости заявил о том, что беларусы обязаны собственноручно оберегать безопасность страны и, в случае необходимости, научиться защищать ее с оружием.
"Суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи, которые нуждаются в защите. Я думаю, по меньшей мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу. Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя", − сказал он.
Дематюкация в Сети
Нардеп Ольге Богомолец (фракция БПП) зарегистрировала законопроект под №10414 - о противодействии сквернословию (он же - о дематюкации языка). Естественно, что острые на язык украинцы в Сети не упустили возможность поиздеваться над ситуацией -и использованием пресловутой матерщины.