Втирался в доверие и развращал: на Одесчине молдаванин изготавливал детское порно

Полицейские задержали мужчину по подозрению в развращении малолетних девочек / kyiv.gp.gov.ua

В Одесской области в селе Грибовка молдаванин развращал маленьких девочек и создавал с ними порноконтент.

По результатам комплекса следственных розыскных действий удалось задержать 53-летнего гражданина Молдовы, сообщили в прокуратуре Киева.

Мужчина сдавал в аренду отдыхающим жилье, втирался в доверие к детям своих гостей и приглашал к себе "поиграть". Такие игры заканчивались тем, что мужчина заставлял малолетних девочек раздеваться, склонял к интиму и снимал это все на видео и фото.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фото и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Мужчина создал личную фото- и видео коллекцию порно с детьми / kyiv.gp.gov.ua

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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