"Продолжается холодяка": синоптик объяснила, когда в Украину вернутся шорты и голые плечи

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 11 июля продолжает оставаться холодной и дождливой.

Ближайшей ночью температура будет на уровне +8-14 градусов, в Карпатах местами +5-7 градусов, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Днем в четверг в большинстве регионов страны ожидается +18-24 градуса. Холоднее будет на западе, где местами температура опустится до +15-17 градусов.

Дожди накроют практически всю Украину, вялые солнечные прояснения прогнозируются лишь в центральной части и на юге.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 11 июля

Погода в Киеве 11 июля будет прохладной и периодически с дождем. Ночью +10-12 градусов, днем +20-22 градуса.

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Когда потеплеет в Украине

"…по предварительным прогнозам, надежда на возвращение шорт и голых плеч появится 20-22 июля. То есть даже не в ближайшие, а в следующие выходные ожидается повышение температуры воздуха до +26-29 градусов, в южной части Украины до +28-32 градусов. Там снова с южных широт попрет жара…", – пояснила Диденко.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.