"Всех пересажать": в Раде произошла эмоциональна перепалка между Вилкулом и Парубием

Парубий вступил в перепалку с Вилкулом / Фото: УНИАН

Во время заседания парламента между главой Верховной Рады Андреем Парубием и замглавы фракции Оппоблок Александром Вилкулом возникла перепалка.

Вилкул прошелся по работе парламента и прошлой власти, заявив, что бранные слова нельзя запрещать, поскольку люди на улицах именно ими оценивают работу ВР, правительства и экс-президента, и поэтому тогда придется всех их пересажать, передает Униан.

"На этой неделе подходит к своему бесславному концу этот 8-й созыв, прости Господи, Верховной Рады Украины", - отметил Вилкул.

На что Парубий резко осек его, заявив, что оценит решения, которые принял парламент, народ. Тем более, неудивительно, что важные решения, такие как закон о языке и декоммунизации "бесят Оппозиционный блок".

"А тени из прошлого, которые идут сегодня всеми колоннами в Верховную Раду, а не будут иметь никаких перспектив, и мы не дадим реванша и не дадим возможности поставить под сомнение все достижения, которые были сделаны этим созывом", - заверил Парубий.

Ранее Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском.