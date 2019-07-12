Петр и Павел жару прибавил: синоптик обнадежила прогнозом украинцев прогнозом погоды

12 июля 2019, 09:31

В выходные будет еще теплее, заверила Диденко.

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Какой будет погода на Петра и Павла 2019 / 1zoom.ru

На Петра и Павла 2019 в Украине немного потеплеет.

Наиболее теплая погода в Украине 12 июля будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, сообщила синоптик Наталья Диденко. По данным Укргидрометцентра, днем ожидается +18-23 градусов, на юге и востоке – до +26 градусов. Зато в Карпатах днем всего +7-12 градусов.

Также Укргидрометцентр предупреждает о кратковременных дождях и грозах в дневное время. При этом, по прогнозу Диденко, 12 июля осадки наиболее вероятные на западе и севере страны, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях. На остальной территории – преимущественно без осадков.

На Петра и Павла в Киеве также ожидаются локальные дожди, но немного потеплеет: до +23 градусов днем.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 12 июля
Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 12 июля

Читайте такжеПоздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках"В выходные будет теплее, но все равно остается вероятность местных дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит", – посоветовала синоптик.

По народным приметам, праздник Петра и Павла знаменует собою экватор лета: с этого дня дни становятся короче – но жарче. Люди говорят: "Петр и Павел жару прибавил". То есть в наших широтах начинались самые жаркие летние дни.

Еще больше примет и традиций дня – читайте в нашем материале День Петра и Павла: можно ли жениться и что делать в этот день.

Больше о традициях и запретах дня читайте в нашем материале День Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июль. На смену холоду скоро придет тепло, рассказал Владимир Деркач.

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