В Киеве обезбашенная парочка средь бела дня занималась сексом: видео

Пара занялась сексом на капоте машины / ТСН

В столице Украины среди белого дня пара в неадекватном состоянии занималась сексом на капоте чужой машины.

Мужчина и женщина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, отдались друг другу прямо на глазах у прохожих пол адресу Отрадный проспект, 28, сообщил портал dtp.kiev.ua.

"Прилетела полиция, прекратила акт, прикрыла стыд, оформляет. Скорее всего, люди в состоянии сильного наркотического опьянения", - сказано в сообщении.

Также на место инцидента вызвали скорую. На видео заметно, что женщина находится в неадекватном состоянии, не осознавая, где она находится, и не может совладать со своим телом.

Мужчина также едва держался на ногах, постоянно падая и переговариваясь с автором ролика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье парочка занялась сексом прямо на пляже, а также о том, что мужчина и женщина "любили" друг друга в офисе киевской радиостанции.

Ранее в Киеве студентка обвинила высокопоставленного копа в секс-домогательствах и угрозах.