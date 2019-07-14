Главные новости 14 июля: уход дождей из Украины и эпохальная задача команды Зеленского

Названа эпохальная задача команды Владимира Зеленского / president.gov.ua

В воскресенье, 14 июля, стало известно, что бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец рассказал об эпохальной задаче команды президента Владимира Зеленского.

Также сообщалось, когда ожидается уход дождей из Украины.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 14 июля.

Эпохальная задача команды Владимира Зеленского

Швец полагает, что перед командой Зеленского стоит эпохальная задача — убрать с политической арены "элиту", которая управляла Украиной на протяжении последних 28 лет.

По его словам, украинская "элита" и ее управленческий аппарат — катастрофически некомпетентны.

Уход дождей из Украины

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 15 июля, в большинстве областей нашей страны прогнозируются грозы, однако уже 18 числа на всей территории ожидается солнечная погода.