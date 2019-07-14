Дети хладнокровно зарезали мать и выбросили голый труп в реку: на Закарпатье суд вынес приговор

14 июля 2019, 11:55

Суд приговорил каждого к 14 годам лишения свободы.

Дети убили мать на Закарпатье / Факты

На Закарпатье Хустский районный суд признал виновными парня и его несовершеннолетнюю сестру в совершении умышленного убийства их матери.

Что произошло

"Преступление произошло еще в феврале 2017 года в Хусте. На это время брату исполнилось 18 лет, а его младшей сестре 15 лет. Убийство детально спланировали: дождавшись, когда мать заснет, они ножом и кухонной деревянной скалкой нанесли ей множество ударов. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась. После этого ее дети завернули труп матери в одеяло и отнесли к речке на околице города — почти за три километра от дома. Там раздели и бросили в воду", — сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

Причина убийства

По информации правоохранителей, побудила к убийству кража, которую девушка совершила в 2016 году. Ее мать планировала обратиться к копам и заявить об этом преступлении. Но детям это не понравилось, и они решили убить мать.

Стало известно, что первым тревогу поднял муж убитой. Жена ушла из дома и не вернулась, а на телефонные звонки не отвечала. Во время осмотра дома, следователи обнаружили пятна бурого цвета — кровь. А дети пропавшей вели себя подозрительно и путались в показаниях, пишут Факты.

Голый труп пропавшей женщины правоохранители нашли под автодорожным мостом реки Тиса возле опоры.

Тело женщины нашли у реки / Факты

К слову, знакомые семьи утверждают, что это была благополучная семья. Хотя местные СМИ сообщили, что дети планировали еще одно убийство – они хотели избавиться от отца.

Приговор

В итоге суд признал обвиняемых виновными в совершении умышленного убийства и приговорил каждого к 14 годам лишения свободы. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 400 тысяч гривен мужу погибшей женщины за нанесенный преступлением моральный вред.

Напомним, ранее сообщалось, на Херсонщине загадочной смертью умерла мать и двое детей.

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