"Обувь 41-го размера, мужское белье": появились жуткие подробности хладнокровного убийства гардеробщицы Рады

Антонину Шпир убили под Киевом в начале июля / Киев Оперативный

В деле о хладнокровном убийстве гардеробщицы Рады Антонины Шпир, которую в начале июля нашли мертвой под Киевом в поле кукурузы, появились ужасные подробности.

Отметим, тело убитой женщины в течение трех дней искали родственники погибшей. Сын Антонины Шпир обратился в полицию еще 1 июля, на следующий день после исчезновения матери.

Родственники искали пропавшую женщину один день, второй, третий, прочесывали кукурузное поле, и на третий день в 300 метрах от того места, где находилась остановка, с которой она должна была уехать, было найдено тело.

По предварительным выводам следователей, которые прибыли на место убийства, женщина умерла от механической асфиксии. К тому же она была полураздетая, поэтому вполне вероятно, что ее могли изнасиловать. Также при женщине не было некоторых личных вещей и денег. То есть причин для совершения такого преступления могло быть несколько – от сексуального характера до ограбления.

По информации издания Судебный репортер, рядом с телом Антонины Шпир нашли полиэтиленовый пакет из-под вишен, бутылку емкостью 0,5 л с жидкостью прозрачного цвета, бутылку черного цвета объемом 60 мл, кошелек красного цвета, в котором были дисконтные карточки и несколько бумажек с записями рецептов, названий лекарств и номер телефона. Также был обнаружен чехол красного цвета, в котором находился телефон марки Nokia 206 с двумя сим картами.

Читайте также"Кому-то из депутатов мешала": появились подробности зверского убийства гардеробщицы Верховной РадыЖуткой находкой следователей стали кляп в виде платка белого цвета и веревка красного цвета длинной 100 см.

Все найденные вещи, а также образцы почвы, срезы стебля кукурузы и одежду потерпевшей изъяли как вещественные доказательства и отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, следователи в тот же день, 3 июля, когда нашли тело Антонины Шпир, провели обыск в селе Деминовка. Стало известно, что в одном из деревянных помещений следаки нашли мужскую обувь 41-го размера, мужское белье, майку, два полотенца и копию удостоверения на имя некого лица. Вещи также были изъяты на экспертизу и предстоит выяснить, есть ли совпадение эпителия с найденных вещей со следами, которые были обнаружены на кляпе.

Напомним, ранее появились тягостные детали хладнокровного убийства гардеробщицы Рады Антонины Шпир.