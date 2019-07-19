Главные новости 19 июля: причина отмены военного парада и важная "инфа" насчет Крымского моста

19 июля 2019, 10:00

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 19 июля.

Новости Украины и мира за 19 июля 2019 — У Владимира Зеленского назвали причину отмены военного парада на День Независимости 2019
У Владимира Зеленского назвали причину отмены военного парада на День Независимости 2019 / Reuters

В пятницу, 19 июля, стало известно, что первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир назвал причину отмены военного парада на День Независимости Украины 2019.

Также появилась важная информация относительно Крымского моста.

Кроме того, синоптики предупредили, когда Киев накроют дожди с грозами.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 19 июля.

Причина отмены военного парада на День Независимости 2019

Шефир заявил, что Зеленский отменил военный парад на День Независимости, поскольку он — своеобразный популизм, и для нашей страны такие мероприятия не совсем подходят.

"Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хорош для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям…", — заявил первый помощник главы государства.

Важная информация насчет Крымского моста

В России сообщили, что на построенном страной мосту через Керченский пролив в захваченный Крым, который называют Керченским и Крымским, уложили все рельсы двухпутной железной дороги.

  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life

Ухудшение погоды в Киеве

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в воскресенье, 21 июля, в Киеве немного потеплеет и не будет осадков, а 22-23 числа задождит — днем прогнозируются дожди с грозами.

  • В Киеве с 22 июля задождит, предупредили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве с 22 июля задождит, предупредили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве с 22 июля задождит, предупредили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве с 22 июля задождит, предупредили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве с 22 июля задождит, предупредили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua

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