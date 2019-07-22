"Нож в горло": под Киевом жестоко убили журналиста - жуткое видео

В Славутиче трое человек напали на журналиста и хладнокровно убили его.
Ужасное происшествие случилось в воскресенье, 21 июля, в день выборов в Верховную Раду Украины, в городе Славутич Киевской области.
Группа дерзких злоумышленников свирепо атаковала журналиста прямо на улице. От ножевых ранений Юрий Булат скончался на месте инцидента.
По информации, набросились на журналиста трое мужчин. В ходе жесткой драки один из напавших вытащил нож и ударил им журналиста прямо в горло, перерезав сонную артерию.
Стало известно, что копы смогли поймать двоих нападавших. Третий из компании злоумышленников скрылся, пока его не смогли найти.
Также появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором отчетливо видно, что произошло.
Детали преступления устанавливаются, передают Подробности.
Читайте также"Обувь 41-го размера, мужское белье": появились жуткие подробности хладнокровного убийства гардеробщицы РадыНапомним, ранее в Святошинском районе Киева в одной из квартир нашли нашли убитой женщину.
Также сообщалось, под Киевом парень устроил стрельбу на улице, а потом застрелился в отделении полиции.