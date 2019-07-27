"Буду стоять голышом": модель бросила вызов Филатову из-за ремонта моста в Днепре

Девушка модельной внешности пообещала позировать обнаженной на Новом мосту в Днепре, если городские власти сумеют его отремонтировать до 14 сентября.

Таким образом красотка, фото которой размещены в профиле asi_mikovich в Instagram, отреагировала на пари, заключенное президентом Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым о сроках окончания ремонта моста.

"Всем привет! Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с @dubnitskiy_david повторим эту съёмку без одежды", - написала девушка в подписи к своему фото на мосту.

Напомним, ранее Зеленский заключил еще одно пари: на сей раз поспорил сроках ремонта моста в Запорожье.